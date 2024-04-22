Калужских чиновников позвали на Всероссийский субботник

Он пройдет 27 апреля.

- Всех членов Правительства области вместе с командами, сотрудниками подведомственных структур призываю принять активнейшее участие, - заявил в понедельник губернатор Владислав Шапша. - Глав администраций муниципалитетов прошу организовать эту работу.

Он напомнил, что две недели назад критиковал ряд муниципалитетов за медленные темпы уборки. Но за это время, рассказал губернатор, ситуацию удалось исправить.

- В лидерах сейчас Калуга, Обнинск, Медынский, Малоярославецкий, Боровский, Юхновский, Перемышльский районы, - прокомментировал Шапша.