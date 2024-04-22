В Калуге субботник прошел в Губернском парке

20 апреля на уборку там собралось около 50 человек. В том числе и несколько детей.

В субботнике принял участие министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

- Приятно видеть столько неравнодушных к экологии родного города, ведь вместе мы творим общее дело - делаем наш регион чище! – прокомментировал министр.