В Барятино началось благоустройство парка Победы

Теплая погода поспособствовала тому, что работы начались уже к середине апреля.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» там обустроят пешеходные дорожки и освещение.

- За выполнение данных работ в ходе Всероссийского онлайн-голосования высказалось большинство жителей села, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.