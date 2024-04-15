В Калуге придумали название для парка на месте рынка

Он получит официальное название Парк Театра юного зрителя. Соответствующее решение 15 апреля поддержали члены комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству городской Думы.

Чиновники так называли парк последние пару лет, но на бумаге оно не было утверждено.

Напомним, территорию на месте бывшего вещевого рынка благоустроили в 2017 году.