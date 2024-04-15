В Калужской области за 10 дней провели 955 субботников

Они начали проводиться с 4 апреля.

На уборки вышли представители предприятий, организаций и жители разных населенных пунктов.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин в понедельник рассказал на заседании правительства, что в субботниках уже поучаствовали 11 тысяч человек, убраны 734 гектара.

За последнюю неделю больше всего субботников прошло в Калуге – 265. В Обнинске их было 70, в Медынском района – 67.