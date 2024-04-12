В Тарусе обустроят «Точку притяжения»

Работы пройдут в нынешнем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказал 12 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Новое место для отдыха появится в лесопарковой зоне.

Также на 2024 год в Тарусе намечен капремонт шести многоквартирных домов.