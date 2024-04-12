Губернатор Калужской области принял участие в субботнике

Вместе с другими чиновниками и представителями студенческих отрядов в четверг, 11 апреля, он собирал мусор в Березуевском овраге.

- Есть мечта соединить пешеходным маршрутом центр города Калуги с набережной реки Оки, - заявил Владислав Шапша. - Я думаю, рано или поздно мы это сделаем.

Как считают краеведы, по оврагу раньше проходила гужевая дорога – от пристани на Оке к центру города.