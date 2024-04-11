Скотомогильник ликвидировали в Калужской области

Бесхозяйный объект находился в районе села Трубино Жуковского района.

В этом году власти собираются ликвидировать еще девять скотомогильников в Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Кировском, Малоярославецком, Мещовском, Ферзиковском и Хвастовичском районах.

- Ликвидация скотомогильников позволят вывести земельные участки из статуса скотомогильников и вернуть их в оборот земель сельхозназначения, что в настоящее время актуально в рамках продовольственной безопасности, - прокомментировал председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов.