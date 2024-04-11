Жителей Малинников удивили масштабные раскопки

Недавно в редакцию написали жители Малинников и спросили, известно ли, что за работы проводятся вблизи их дома по адресу В. Никитиной, 29, корпус 1.

- Раскопки большие, много техники согнали, но информации никакой нет: что за работы, надолго ли? – спрашивают калужане.

Ситуацию нам прокомментировали в Водоканале:

— Специалистами водоканала проводятся масштабные аварийно-ремонтные работы на канализационном коллекторе. Глубина залегания коллектора осложняет ремонтно-восстановительные работы. Сроки завершения ремонта, к сожалению, пока подсказать не можем. Сам коллектор работает в штатном режиме.