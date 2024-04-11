«Всё это пережитки прошлого, от которых будем избавляться»: в Калуге уберут покрышки с клумб

Городской голова Дмитрий Денисов 11 апреля рассказал, что прошелся пешком по областному центру.

- Что сразу бросается в глаза – недоработки со стороны управляющих компаний и территории, где частный бизнес наплевательски относится к своим потребителям. Вывески неухоженные, где-то вообще сломаны, нужно в кратчайшие сроки это исправить, - заявил чиновник.

Также он заявил, что с клумб нужно убирать автомобильные покрышки, которые жители там часто используют.

- Убирать с улиц нужно и автомобильные шины, которые жители используют для высадки цветов, - прокомментировал Денисов. - Всё это пережитки прошлого, от которых будем избавляться.