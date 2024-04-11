Жителей Калуги напугала установка вышки сотовой связи во дворе многоэтажки

В редакцию обратилась калужанка и сообщила, что во дворе их дома рабочие заливают основание для вышки сотовой связи.
- По ул. Спартака 9/Спартака 5 во дворе в метре от детской площадке устанавливают вышку сотовой связи. Кто дал такие разрешения и имеются ли они в целом?
Ситуацию нам прокомментировали в городской управе Калуги.
- В соответствии с постановлением городской управы г. Калуги от 25.07.2018 № 265-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов…» управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по результатам рассмотрения заявления ООО «Пилар» выдано разрешение на размещение объекта: «Антенно-мачтовое сооружение (опора) для размещения оборудования связи Базовая Станция KL000535, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Спартака, район д.9». разрешение утверждено распоряжением заместителя городского головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 29.01.2024 № 318-06-р.
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