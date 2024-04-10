В Пятовском благоустроят детскую площадку

Работы в этом поселке Дзержинского района пройдут в нынешнем году, сообщили в пресс-службе правительства.

Финансировние осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Территорию у дома № 9 на улице Комарова выбрали сами жители в ходе голосования.

Там установят игровой комплекс и уложат резиновое покрытие.