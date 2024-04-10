У жителей Калужской области осталось 20 дней для выбора объектов благоустройства

Онлайн-голосование продлится до 30 апреля.

- В настоящее время уже более ста тысяч жителей области отдали свои голоса за объекты, которые благоустроят в 2025 году, - рассказали в среду в правительстве региона. - Жителям нашей области предложено 144 общественные территории в 59 муниципальных образованиях. Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет.

Голосование проходит на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги».