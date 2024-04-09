В Дзержинском районе благоустроят территорию возле пруда

Работы пройдут в нынешнем году в селе Дворцы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Эта территория выбрана жителями по итогам онлайн-голосования. Благоустройство включает берегоукрепление водоема, устройство экотропы, спуска к воде, карманов под скамейки, щебеночного проезда, установку малых архитектурных форм и устройство биоплатов.

Также в селе Льва Толстого благоустроят территорию у спорткомплекса по улице Спортивной. Там появятся новый тротуар с бордюром от детской площадки до горки, освещение, новый проезд с разворотной площадкой и деревянное ограждение.