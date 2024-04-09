В Калуге скоро отключат отопление?

Асфальтобетонный завод в Калуге дал старт массовым дорожным ремонтам в областном центре.

Первые тонны асфальтобетонной смеси уже отгружены, где и в какие сроки будут проведены капитальные и ямочные ремонты калужских улиц, обсудили в понедельник, 8 апреля, на совещании у городского головы Калуги.

Кроме этого, на планерке были названы предварительные сроки окончания отопительного сезона в Калуге.

Дмитрий Денисов обсудил и проходящий месячник по благоустройству территорий областного центра.

Батареи – стоп!

С наступлением теплых дней, калужане стали чаще жаловаться на невыносимую жару в квартирах. Спать с открытыми окнами для некоторых горжан стало делом привычным. Однако, есть и те, кто с осторожностью относится к отключению тепла после первых же погожих весенних деньков. Всех их рассудит Закон.

- Отопительный сезон официально заканчивается на шестой день после среднесуточных температур выше 8 градусов Цельсия, - объяснил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Мы мониторим обстановку в городе и формируем баланс между обращениями граждан, учебных и социальных учреждений по этому вопросу. Мы планируем прекратить отопление жилых зданий, объектов соцкультбыта и административных зданий на следующе неделе.

Городской голова Калуги ещё раз подчеркнул, что в этом вопросе городские власти действуют исключительно по букве закона. Действительно, торопиться с отключением тепла в домах бывает, что называется, себе дороже. Достаточно вспомнить прошлогодние холодные майские дни.

Копать придётся долго

Длина коммунальных труб, зарытых под Калугой, которые требуют либо ремонта, либо замены достигает 500 километров. Как справедливо отметил Дмитрий Денисов, одномоментно их отремонтировать невозможно. Процесс растянется на несколько лет. Здесь важно четко распределить усилия и правильно спланировать все эти работы.

Перекладка подземных коммуникаций весьма чувствительная процедура для калужан. Неизбежные проблемы и неудобства, к сожалению, будут. Власти города в этой связи стараются по возможности сократить сроки всех этих разрытий, без вреда их качеству, конечно.

- На четырех участках Калуги этим летом будут масштабные работы, - рассказал Михаил Вишняков. - Капитально отремонтируем 19 километров труб. «Калугатеплосеть» уже очистила территории будущих работ, места подготовлены к началу замены сетей. Вся информация о работах, их сроках мы разместим на информационных стендах непосредственно на месте проведения работ.

По разумному мнению специалистов горуправы, все эти мероприятия позволят в разы уменьшить количество аварий на теплосетях. Нужно немного потерпеть возможные неудобства ради того, чтобы в отопительный сезон не было проблем.

- Подрядчик пообещал до 1 мая закопать и благоустроить места работ прошлого года, - добавил начальник управления ЖКХ Калуги. Мы этот процесс контролируем. Закуплены все необходимые материалы. Как только отопление будет перекрыто, мы начнем работы.

- У нас большое количество сетей, почти 500 километров, эти работы будут распределены на несколько лет, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Одномоментно это сделать невозможно. Не хватит ни ресурсов, ни денег. Постепенно, шаг за шагом, уверен, мы справимся этой нелёгкой задачей.

Все – на субботник!

В Калуге начался месячник благоустройства. Традиционные весенние субботники уже вовсю идут в микрорайонах города. Со старта работ уже проведено 70 субботников. Причем, как уточнили в городской управе, 41 из них прошел по графику, а 29 – дополнительно по просьбам самих жителей.

- Всего в субботниках приняли участие более 600 калужан, - сообщила заместитель начальника управления по работе с населением на территориях Калуги Ольга ДУБАЧЁВА. - Активнее всех выступили жители микрорайонов Правобережье и Аненки. Пока проблем с вывозом мусора после субботников нет.

- Надо обратить внимание на чистоту вокруг магазинов, торгующих продуктами питания, - поручил Дмитрий Денисов. - Обязать собственников этих торговых точек навести порядок на прилегающей к их магазинам территории.

Уборка территорий коллективами крупных предприятий и организаций как обычно проходит по плану и не вызывает нареканий. А вот с частным бизнесом приходится действовать вплоть до административных претензий

- Все предприятия проинформированы о месячнике благоустройства, - рассказал заместитель городского головы Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - Все ждут сухую погоду, чтобы выйти на уборку. Нерадивых собственников привлекаем к административной ответственности. Несколько десятков материалов уже отправлено, но в общей массе бизнес активно откликнулся на нынешнюю весеннюю акцию по уборке города.

- Наши крупные промышленные предприятия уже начали субботники, - отметил Дмитрий Денисов. - Порядок наводят как внутри свих территорий, так и вокруг заводов. Тут никаких претензий нет, они молодцы.

Дорожники Калуги начали ремонт

В Калуге запустили асфальтовый завод. Теперь ямы на дорогах города будут до наступления осенних холодов ремонтировать горячим асфальтом.

- Благодаря хорошей погоде получилось раньше запланированного срока начать новый этап дорожного ямочного ремонта – собственным горячим асфальтом, - заявил городской голова Дмитрий Денисов.

Первыми улицами, где пройдет ямочный ремонт, станут Чичерина, Суворова и Циолковского.

- У нас помимо всего запланированы работы на проезде Правобережный, - добавила заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Татьяна АРЕН. - Обследование улично-дорожной сети ещё продолжается и планы будут дополняться и корректироваться. До 1 мая мы закончим объезды и осмотры всех наших дорог.

Помимо муниципального асфальтового завода мы планируем привлекать подрядные организации. В этом году мы планируем провести замену слоя износа на улице Огарева и на площади Победы.

В планах и ремонт улицы Чижевского. Однако дорожные рабочие смогут выйти на этот объект только после того, как свои работы там завершит Калугаоблводоканал.

Городской голова Калуги поручил провести претензионные работы к подрядным организациям, которые ремонтировали улицы несколько лет назад.

- Среди проблемных объектов я могу выделить улицу Московская, - уточнил Дмитрий Денисов. - Все остальные улицы, которые комплексно ремонтировались в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» находятся в работоспособном состоянии.

Напомню ещё раз перечень улиц, которые в этом году будут отремонтированы по проекту БКД. Это Огарева, надеюсь – Чижевского, площадь Победы – внешний тротуар. Если нам удастся получить дополнительные средства от области, то мы сможем расширить перечень улиц, на которых проведем ремонт. В любом случае, за каждый квадратный метр отремонтированных дорог мы обязательно отчитаемся перед калужанами.