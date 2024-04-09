Калугу начнут обрабатывать от клещей в апреле

Работы запланированы на конец этого месяца и начало следующего, сообщил во вторник городской голова Дмитрий Денисов.

- Во всех детских садах идет определение исполнителей работ и заключение договоров. Сама обработка запланирована с конца апреля и в течение мая, - пояснил он. - Территории школ тоже обработаем – традиционно перед началом работы летних площадок.

Также в областной столице от клещей будут обрабатывать скверы и парки.