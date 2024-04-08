В Калуге на улице Фомушина отремонтировали освещение

В субботу, 6 апреля, читатель сообщил в редакцию об отсутствии освещения по улицам Генерала Попова и Фомушина в Калуге.

- Дорога не освещается на большом участке пути. Снова поломка?

В этот же день на темноту местные жители пожаловались и в официальной группе Правого берега ВКонтакте.

- Улица Фомушина, дорога опять без освещения, - написал калужанин, прикрепив фото, сделанное из окна своей квартиры.

Фото житель отправил в официальную группу Правобережья. Автомобили и пешеходы - в темноте.

Мы обратились за комментарием в городскую управу и «Россети», а в понедельник, 8 апреля, получили ответ.

- Проводились ремонтные работы, замена пускорегулирующей аппаратуры в шкафу управления освещением, - уточнили в управлении городского хозяйства Калуги.

- В пятницу вечером, 05.04.2024 года, в филиал «Калугаэнерго» поступило обращение об отсутствии уличного освещения на части улиц Правобережного района Калуги, ­- сообщают «Россети». - В субботу, 06.04.2024 года, энергетики выполнили мероприятия по устранению повреждения на кабельной линии уличного освещения. На данный момент уличное освещение по ул. Генерала Попова и Фомушина работает в нормальном режиме.



Ранее мы писали, что на этом участке дороги освещение работало днем.