В Калуге на улице Фомушина отремонтировали освещение

В субботу, 6 апреля, читатель сообщил в редакцию об отсутствии освещения по улицам Генерала Попова и Фомушина в Калуге.
- Дорога не освещается на большом участке пути. Снова поломка?
В этот же день на темноту местные жители пожаловались и в официальной группе Правого берега ВКонтакте.
- Улица Фомушина, дорога опять без освещения, - написал калужанин, прикрепив фото, сделанное из окна своей квартиры.
Фото житель отправил в официальную группу Правобережья. Автомобили и пешеходы - в темноте.
Мы обратились за комментарием в городскую управу и «Россети», а в понедельник, 8 апреля, получили ответ.
- Проводились ремонтные работы, замена пускорегулирующей аппаратуры в шкафу управления освещением, - уточнили в управлении городского хозяйства Калуги.
- В пятницу вечером, 05.04.2024 года, в филиал «Калугаэнерго» поступило обращение об отсутствии уличного освещения на части улиц Правобережного района Калуги, - сообщают «Россети». - В субботу, 06.04.2024 года, энергетики выполнили мероприятия по устранению повреждения на кабельной линии уличного освещения. На данный момент уличное освещение по ул. Генерала Попова и Фомушина работает в нормальном режиме.
Ранее мы писали, что на этом участке дороги освещение работало днем.
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