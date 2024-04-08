Чиновники собираются до 1 мая очистить Калужскую область от мусора

Массовые субботники планируется проводить в течение всего апреля. Этот вопрос в понедельник обсуждался на заседании правительства.

В министерстве строительства и ЖКХ отчитались, что уже состоялось 118 субботников. Больше всего в Боровском районе – 32.

Губернатор Владислав Шапша раскритиковал ситуацию в Калуге.

- Необходимо сделать все, что нужно, чтобы Калуга к лету приобрела свой прекрасный вид, - заявил он. - Без помощи жителей, общественности, предприятий обойтись невозможно. Необходимо наращивать темпы работ. До 1 мая они должны быть сделаны. В Калуге расположены все органы исполнительной власти. Прошу всех принять участие в субботниках и не по разу, а до тех пор, пока не будет наведен порядок в городе.