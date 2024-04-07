Яму на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова в Калуге отремонтируют весной

Житель Калуги обратился к нам в редакцию с жалобой на состояние проезжей части на улице Пушкина.

- Практически на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова по центру дороги ощутимый такой провал, - пишет мужчина. - Думаю, его заметил уже каждый водитель, но не городские власти. Есть надежда на ремонт этого участка?

Мы сообщили горуправе о проблеме, получили ответ.

- Это разрытие Водоканала, восстановление дорожного полотна будет проконтролировано в весенний период.