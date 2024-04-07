Калужане сигнализируют о провалившемся люке

В редакцию написали жители одного из дворов Калуги и сообщили, что в темное время суток водители у них рискуют попасть в провалившийся люк.

- На 65 лет Победы посреди дороги провалился люк. Ночью его не видно, кто-то уже мог попасть, - предупреждает калужанин.

На фото заметно, что люди постарались предупредить соседей, обозначив опасность.

- До вторника специалисты выедут на место и обследуют колодец, - ответили редакции в Водоканале.