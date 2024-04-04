В Калуге уберут детские площадки из 15 дворов

Они пришли в негодность и представляют опасность для малышей.

- На текущий день в план работ по демонтажу включено 15 адресов, но по мере выявления нового аварийного оборудования адресный перечень будет пополняться, - заявили в четверг, 4 апреля, в управлении городского хозяйства.

В нынешнем году при этом в Калуге планируется поставить новое игровое оборудование в 31 дворе.