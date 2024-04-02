В Калуге отремонтируют три улицы

В Калуге подошел к концу ремонт литым асфальтом и вскоре будет продолжен асфальтобетоном. Асфальтовый завод в областном центре закончат строить уже в конце следующей недели, рассказали в горуправе во вторник, 2 апреля.



Также чиновники рассказали, что к ямочному ремонту уже привлекают дополнительные подрядные организации.



В первую очередь работы начнутся на улицах Суворова, Чичерина и Маршала Жукова.











Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги Опубликовано: 02.04.2024 11:45 1001