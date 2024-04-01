Весенняя распутица добавила проблем жителям калужской деревни

В редакцию обратились жители деревни Горенское. Из-за весенней распутицы выехать в город и вернуться в деревню им становится все сложнее.

- Наконец-то наступила весна, радоваться бы, но нет. Наша деревня всеми забытый и заброшенный уголок города Калуги. У нас уже сломалось две машины, потому что по четной стороне деревни дороги нет. А детей надо как-то в школу и садик возить. Так же пожилые живут, скорая помощь не проедет.

Мы спросили городскую управу, есть ли возможность отсыпать дорогу жителям деревни на период весенней распутицы? К кому и как жителям других деревень в черте города обращаться с такой просьбой?

- У жителей должен быть прямой контакт с территориальным представителем городской управы, одна из жительниц деревни Горенское уже обратилась к территориальному представителю, - ответили в управлении по работе с населением на территории. - Такая ситуация каждую весну, территориальный представитель сообщил, что в рамках своей компетенции организует выравнивание дорожного полотна, но это дает временный результат. Требуется строительство дороги с твердым покрытием. После просыхания дороги запланирован выезд на место, будет определен объем работы и просчитаны затраты.

Ранее мы рассказывали, с какими еще проблемами сталкиваются жители деревни Горенское в трех километрах от Калуги.