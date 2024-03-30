В Калуге прошли первые весенние субботники

Первыми наводить чистоту начали жители Правобережья областного центра.

В пятницу, 29 марта, несколько десятков калужан вышли с метлами и лопатами в скверы Краснопивцева и Матери. Очистили от мусора и территорию вокруг стелы генералу Попову.

Вслед за ними подтянулись и горожане старой части Калуги. По сообщению пресс-службы городской думы, субботники уже прошли во дворах жители домов №16 по ул. Труда, №68/8 по ул. Ленина и №95 по ул. Суворова.

Сегодня, в субботу, наводить чистоту вокруг своих домов намереваются ещё в нескольких округах Калуги.