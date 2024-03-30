В Людиново капитально отремонтируют девять многоквартирных домов

В 2024 году Людиновский район Калужской области примет участие в четырех государственных программах.

Первые жилые многоэтажки Людинова уже начали ремонтировать. Об этом вечером в пятницу, 29 марта, заявил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Кроме капремонта жилых домов, в Людиново в нынешнем году заменят больше километра тепловых сетей и завершат реконструкцию водозаборного узла с установкой микрофильтров.

- По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в Людиново летом продолжат благоустройство лесопарковой зоны в Сукремле, - добавил чиновник.