В Калуге заменят 46 урн на Театральной площади

В скверах и парках Калуги поменяют еще 150 урн.

Работы там уже начались, сообщили 22 марта в управлении городского хозяйства.

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