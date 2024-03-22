В Калуге раскопали Золотую аллею

Как нам сообщили в городской управе, дорожки раскопали по инициативе «Калугатеплосети».

Работы рядом с Каменным мостом проходят в пятницу, 22 марта.

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