На набережной Яченского водохранилища проложат новые дорожки для пешеходов и велосипедистов

Они смогут попасть от набережной в районе улицы Яченской в городской бор.

- Любители спорта смогут по твердому покрытию попадать в бор, - заявил 22 марта городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Раньше это было крайне проблематично.

Также в этом году на двухкилометровом участке набережной монтируют освещение.