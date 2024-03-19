56 тысяч калужан уже проголосовали за объекты благоустройства

С 15 марта по 30 апреля жители области могут выбрать территории, которые приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году.

В голосовании имеют право участвовать россияне старше 14 лет. Проголосовать за можно на сайте.

Региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин в своем комментарии отметил, что жители видят реальные результаты нацпроекта, так как в городах и поселках появляются места для отдыха.