Аппарат с водой перегородил калужанам путь в магазин

В редакцию обратился житель Калуги и сообщил, что в центре города установленный аппарат с водой мешает калужанам пройти в продуктовый магазин.

— Плеханова, д. 53. Какие-то «предприниматели» установили аппарат для продажи воды практически на пандус для инвалидов на входе в продуктовый магазин. Причем аппарат расположен таким образом, что покупатели воды вынуждены занимать пандус для инвалидов, перегораживая проход. Городские власти вообще контролируют установки подобных конструкций? Или это горуправа разрешение выдала на такую установку?

Мы обратились с вопросом к городским властям, получили ответ.

— Городская управа не выдает разрешений на установку торговых автоматов на частной придомовой территории, у владельца аппарата должен быть договор с управляющей компанией или собственником фасада магазина, к которому он присоединен, – пояснили в управлении экономки и имущественных отношений.