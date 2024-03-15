В Жиздре благоустроят мемориальный комплекс «Огонь Славы»

По программе капремонта приведут в порядок крышу по адресу: ж/д разъезд Березовский, улица Тяговая, 2.

Работы продолжатся в нынешнем году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!