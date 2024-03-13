Кладбища в Калужской области завалили мусором

О проблеме в Людиновском районе в среду, 13 марта, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

В деревнях Заболотье, Дубровка и Манино возле могил лежат остатки деревьев, кустов, пластиковых цветов, надгробий. Прокуратура потребовала от чиновников убрать территорию.

Суд поддержал требования, но дал администрации время до 1 мая – пока мусор скрыт снегом.