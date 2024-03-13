В Товарково обустроят смотровую площадку

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал, какие работы запланированы в Дзержинском районе в нынешнем году.

В Кондрово по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок сквер Жуковка. В поселке Товарково должна появиться смотровая площадка. Территорию перед клубом начнут обустраивать в Полотняном Заводе. Начнется благоустройство у пруда в Жилетово. А в Пятовском поставят детскую площадку.

Также в районе пройдет капремонт 13 домов, в Товарково заменят теплосети, а в Жилетово построят станцию водоочистки.