В Калуге вернули на место отремонтированный глобус

Во вторник, 12 марта, его установили в сквере у дома №96 на улице Ленина, сообщили в управлении городского хозяйства.

Напомним, шар укатился со своей подставки в начале февраля.

Арт-объект установили в Калуге в 2016 году. Для его изготовления использовали 300 килограммов нержавеющего авиационного металла.