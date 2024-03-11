В Калуге закрыли каток, но пока не открыли парковку

На прошлой неделе в Калуге закрылся каток на площади Старый Торг. Но машины там пока нельзя припарковать.

Рабочие продолжают демонтаж оборудования катка. Ожидается, что парковку не смогут открыть еще несколько дней.

Напомним, этой зимой каток на Старом Торге создавали второй раз. Его посетило больше 37 тысяч человек.