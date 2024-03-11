В Бабынино благоустроят детскую площадку

Работы пройдут в нынешнем году на улице луговой в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Также в Воротынске продолжится благоустройство сквера «Молодежный».

Фонд капремонта в Бабынинском районе проведет работы в пяти домах.

В рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в районе заменят 132 метра тепловых сетей. А за счет средств специального казначейского кредита пройдет реконструкция очистных сооружений поселка Бабынино.