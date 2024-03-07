12 калужских городов претендуют на победу в федеральном конкурсе по благоустройству

Города нашей области в этом году вновь участвуют во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

- Обнинск, Балабаново, Ермолино, Кондрово, Жиздра, Людиново, Мещовск и Юхнов дорабатывают ранее направленные заявки, - рассказал 7 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Жуков, Козельск, Мосальск и Сухиничи проводят общественные обсуждения по выбору территорий и определению перечня мероприятий благоустройства.

По словам Лежнина, в Сухиничах планируют дальнейшее благоустройство Баевского оврага. А в Жукове выбрана территория «Берег озера Оглублянка».