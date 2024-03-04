850 калужан зарегистрировались волонтерами на голосование по благоустройству

Сделать свой выбор можно будет с 15 марта, сообщили в понедельник в правительстве региона.

Сейчас продолжается регистрация добровольцев, которые будут помогать людям принять участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Оставить заявку можно на сайте ДОБРО.РФ.

Стать волонтером может любой россиянин, достигший возраста 14 лет.