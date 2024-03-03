Калужанам с Хорошей улицы пообещали заменить плохую дорогу

В редакцию обратились жители одного из микрорайонов на Правобережье Калуги.

Люди рассказали, что основная дорога, ведущая в их жилой комплекс, в очень плохом состоянии. Если зимой из-за укатанного колесами снега здесь ходили и ездили, то с приходом тепла начались проблемы.

- У нас заселено много домов, все многоэтажки, для половины жителей ЖК эта дорога - основная. Когда уже ее приведут в порядок?

О проблемах жильцов мы рассказали городской управе. Получили ответ.

- Застройщиком завершается разработка проектной документации на строительство участка дороги (улица в жилой застройке) по улице Хорошей, а точнее участка в жилой застройке от ул. Фомушина до ул. Серафима Туликова. Протяженность указанного участка дороги ориентировочно 2 км, в две полосы движения. Проектной документацией планируется устройство тротуара -2,-2,5 м. Сейчас документация проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения документация будет передана в управление капитального строительства Калуги.

Пока сложно сказать, в какой именно срок будет реализовано строительство дороги. Проект еще не завершен, источник финансирования не определен.

Плохая дорога по улице Хорошей.