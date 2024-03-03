«Идем наощупь»: калужане на Малинниках добираются к остановке в полной темноте

В редакцию написали жители домов у обувной фабрики на Малинниках. Калужане сообщили, что много лет у них нет благоустроенного пути к автобусной остановке.

- К остановке мы идем вдоль забора реабилитационно-образовательного центра. Чтобы вы понимали, это пешеходная дорожка между глухим забором и деревьями. Освещения здесь нет, идем буквально наощупь.

Путь от жилых домов в сторону остановки общественного транспорта.

Путь от остановки в сторону домов.

Жильцы двух пятиэтажек ежедневно ходят этим путем и просят городские власти установить освещение.

- Да, есть путь в обход, по автомобильной дороге, но он дольше и не безопаснее - там вообще нет тротуара для пешеходов, - уточняют калужане.

Судя по следам слева, пешеходам, рискнувшим пройти этим путем, приходится карабкаться на сугробы, пропуская автомобиль.

Голубой цвет - путь по пешеходной дорожке, обведенный участок находится в полной темноте. Красный путь - дольше и проходит по автомобильной дороге, тротуаров нет.

Редакция обратилась в городскую управу, получила ответ.

- Путь следования местных жителей, отмеченный голубым цветом на схеме запроса, ориентировочно проходит по территории земельного участка, который находится в собственности Субъект Российской Федерации «Калужская область» и передан в постоянное (бессрочное) пользование ГБУ КО «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», - сообщают городские власти. - В соответствии с законом, орган местного самоуправления вправе распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности. Следует отметить, что указанный земельный участок граничит с участком в собственности физического лица.

Дополнительно информируем, что в существующей застройке, где граждане просят обустроить тротуар, (отмечено в схеме красным цветом), минимальное расстояние между земельными участками, находящимися в частной собственности, составляет приблизительно 9 м. Бюджет города сформирован в условиях жесткой экономии, средства на указанные мероприятия не предусмотрены.