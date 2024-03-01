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В Калужской области благоустроят 60 территорий

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2024 10:10 0 138
В Калужской области благоустроят 60 территорий

Работы запланированы на этот год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил, что сейчас продолжается набор волонтеров, которые помогут людям участвовать во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Уже 850 калужан зарегистрировались на платформе ДОБРО.РФ.

- За семь лет по программе благоустроили более 1,7 тысячи территорий в населенных пунктах региона, - подчеркнул Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2024 10:10 0 138
Тэги: калужская область губернатор
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