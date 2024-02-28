В Боровском районе обновят природный парк «Текижа»

Продолжение работ запланировано на весну, сообщили в правительстве региона.

Спуски и подъемы там оборудуют дополнительными лавочками.

Напомним, парк «Текижа» в Боровске открыли в 2023 году. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях там реализовали два проекта - «Благоустройство территории возле родника» и «Свет творящая Текижа».