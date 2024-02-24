«Может сорваться в любой момент»: жители улицы Радищева из-за оттепели боятся подходить к дому

В редакцию написали жители дома № 13 на улице Радищева. Из-за потепления люди опасаются выходить из дома и домой возвращаться.

- Сосульки уже хорошо подтаяли, как и снег на крыше, все может сорваться вниз в любой момент, - говорят калужане.

Как видно, козырек над одним из подъездов уже проломлен, на нем лежит тяжелая шапка снега.

Плюсовая температура в ближашие дни сохранится.