«Постоянные аварии, идти нереально»: калужане не могут передвигаться по деревне Черносвитино

В редакцию обратилась жительница деревни Черносвитино Маргарита. Калужанка сообщила, состояние дороги в деревне не позволяет людям добраться до работы, учебы.
— Очень прошу осветить проблему дорог и транспорта в деревне Черносвитино. Дороги не чистят и не посыпают. Постоянные аварии. Пешком идти вообще нереально. 82-й маршрут людей иногда высаживает прямо на трассе возле деревни Белой. А там едут дети и старики.
Калужанка уточнила, что у них многодетная семья, в которой двое детей с инвалидностью, к ним по такой дороге пытается доехать учитель из школы.
После обращения Маргариты в управление городского хозяйства, чистить дорогу приезжал трактор, однако ситуацию это не спасло.
— Это дороги 3 категории, – ответили на наш запрос в управлении городского хозяйства. – Поставим в план работ до 21 февраля: проведем уширение проезжей части, где это возможно, и обработаем ПСС.
Между тем ведомство обратило внимание на расположение заборов вдоль проезжей части, подчеркнув, что они практически примыкают к дороге, а значит, мест для подвижки снега не осталось.
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