Новое строительство запланировали в сквере Волкова в Калуге

Городской голова Дмитрий Денисов 16 февраля рассказал, что там появится.

- Вход на стадион в сквере Волкова уже оборудован турникетами для безопасности калужан и для включения стадиона во всероссийский реестр объектов спорта, это позволит проводить в Калуге соревнования разного уровня, - заявил чиновник.

В этом году там обещают оборудовать дорожки для бега с освещением. Частная компания построит теннисные корты. Также обустроят площадки для петанка, пляжного футбола и падел-тенниса.

- Ещё одно из предложений калужан – перенести открытый каток со Старого Торга в сквер Волкова. Но этот вариант предстоит ещё тщательно проработать, - рассказал Денисов.