В Калуге через год обсудят обустройство тротуаров на улице Зерновой

В наш чат-бот обратной связи написал Александр. Мужчина сообщил, что всю зиму пешеходам невозможно пройти по улице Зерновой.
— Это улица Зерновая. Так называемая «пешеходная зона». Не чистилась ни разу с начала снегопадов. Впрочем, как таковой пешеходной зоны там просто нет.
Сегодня калужане не раз сообщали о неуборке снега в городе, поэтому мы задали городским властям вопрос на перспективу: когда можно ожидать благоустроенные тротуары на улице Зерновой?
— Бюджет муниципального образования «Город Калуга» формируется в соответствии с первоочередными задачами города, а также с учетом финансовой возможности включения расходов в бюджет, - сообщает по информации управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. - Решением Городской Думы Калуги от 13.12.2023 № 300 утвержден бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Учитывая, что бюджет сформирован и утвержден в условиях жесткой экономии, финансы на обустройство тротуаров по Зерновой не предусмотрены. Однако проведение этих работ будет предложено к рассмотрению при перспективном формировании бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.