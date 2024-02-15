В Калуге через год обсудят обустройство тротуаров на улице Зерновой

В наш чат-бот обратной связи написал Александр. Мужчина сообщил, что всю зиму пешеходам невозможно пройти по улице Зерновой.

— Это улица Зерновая. Так называемая «пешеходная зона». Не чистилась ни разу с начала снегопадов. Впрочем, как таковой пешеходной зоны там просто нет.

Сегодня калужане не раз сообщали о неуборке снега в городе, поэтому мы задали городским властям вопрос на перспективу: когда можно ожидать благоустроенные тротуары на улице Зерновой?

— Бюджет муниципального образования «Город Калуга» формируется в соответствии с первоочередными задачами города, а также с учетом финансовой возможности включения расходов в бюджет, - сообщает по информации управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. - Решением Городской Думы Калуги от 13.12.2023 № 300 утвержден бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Учитывая, что бюджет сформирован и утвержден в условиях жесткой экономии, финансы на обустройство тротуаров по Зерновой не предусмотрены. Однако проведение этих работ будет предложено к рассмотрению при перспективном формировании бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год.