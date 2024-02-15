В Балабаново благоустроили берега Страдаловки

Первый этап прошел по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», рассказали в правительстве Калужской области.

В 2020 году стоимость работ составила 23,9 миллиона рублей. Причем 23,14 миллиона из них выделили из федерального бюджета, а остальное добавил муниципалитет.

На следующий год там расчистили территорию, создали пешеходные дорожки и волейбольную площадку, спортивный комплекс.