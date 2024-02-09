Прокуратура предупредила 42 управляющие компании

От коммунальщиков требуют вовремя убирать снег во дворах. Об этом шла речь на встрече прокуроров с представителями УК.

На руководство 10 управляющих компаний составили административные протоколы. В 42 случаях прокуратура объявила предостережения.

- Вопросы очистки придомовых территорий многоквартирных домов от снега и наледи поставлены на контроль, - заявили в надзорном ведомстве.