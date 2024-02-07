В Тарусе собираются развивать инфраструктуру

Во вторник, 6 февраля, на отчете главы района там побывал губернатор Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что Таруса – культурная столица Калужской области. В городе проводятся различные фестивали.

- Но надо развивать инфраструктуру, - подчеркнул Шапша. - Инженерные сети – есть нарекания по электроснабжению. Надо делать реконструкцию киноконцертного зала «Мир». Нужен проект, чтобы получить финансирование по одной из федеральных программ.