В Обнинске выберут новые территории для благоустройства

Онлайн-голосование по выбору объектов для федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» начнется в марте.

В предыдущие годы в наукограде привели в порядок общественную территорию улицы Лейпунского, сквер за кинотеатром «Мир» и площадка между домами № 129 и 137 по проспекту Ленина.

По всей области благоустроены 1743 территории, которые выбраны жителями в ходе онлайн-голосования, сообщили в правительстве.